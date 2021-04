Volkswagen Project Trinity: il prezzo dell’ammiraglia elettrica partirà da 35.000€

Autocar torna a svelare alcune indiscrezioni sul misterioso progetto Trinity, l’ammiraglia elettrica di Volkswagen. Trinity per l’azienda di Wolfsburg rappresenta un punto di svolta sotto diversi profili. La premessa è che il veicolo sarà in grado di rivoluzionare l’intero segmento dei veicoli elettrici.

Volkswagen in passato aveva promesso che il veicolo avrebbe avuto un’autonomia estremamente ragguardevole, ma non solo: uscirà con l’hardware necessario per supportare la guida autonoma di Livello 4. Non appena il software sarà maturo – e le leggi lo consentiranno – basterà un aggiornamento over-the-air per sbloccare un pilota automatico estremamente sofisticato.

Il magazine britannico spiega che al momento del lancio l’auto sarà dotata di una guida autonoma di Livello 2, ossia un software di assistenza alla guida con funzioni analoghe a quelle dell’attuale Autopilot di Tesla.

Sarà uno dei primi EV a sfruttare il pianale di prossima generazione SSP – Scalable Systems Platform. La casa automobilistica non offrirà molti allestimenti, spiega Autocar. Project Trinity sarà venduta con un numero di personalizzazioni relativamente modesto. I clienti potranno comunque sbloccare una serie di nuove funzioni – optional da pagare a parte – con un semplice click.

Project Trinity non sostituirà la famiglia di auto elettriche Volkswagen I.D.

Quanto al posizionamento del veicolo sul mercato, la Trinity si presenterà come l’alfiere delle nuove tecnologie di Volkswagen. L’auto da avere a tutti i costi se si vuole beneficiare del meglio dell’innovazione di Wolfsburg. Non andrà a sostituire la linea di veicoli VW I.D., che continueranno ad esistere parallelamente.

Nonostante le caratteristiche (preannunciate) del veicolo facciano presagire un posizionamento nel segmento dei veicoli premium, l’auto manterrà un prezzo compatibile con la storia del brand Volkswagen. Autocar parla di un prezzo di partenza di 35.000€, in linea con i veicoli più performanti (e meglio equipaggiati) del brand, ma decisamente distante dai pricetag dei brand di lusso del Gruppo Volkswagen.