Tirannosauri Rex, quanti ne sono esistiti sulla Terra prima della loro estinzione?

Quanti Tirannosauri Rex sono esisti nella Storia? Se lo è chiesto il New York Times e i ricercatori hanno cercato di dare la risposta, ma esistono purtroppo diversi ostacoli che ci separano da un numero definitivo. Secondo una stima – per ovvie ragioni approssimativa -, quando il meteorite di abbatté sul nostro pianeta, 66 milioni di anni fa, eliminando il grosso della vita terrestre, esistevano circa 20.000 T-Rex d’età adulta.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo sui T-Rex

Esistono ancora molte informazioni sulla vita dei T-Rex (e della maggior parte dei dinosauri) che non conosciamo con precisione: ad esempio la durata della loro vita, in media, oltre alla velocità con cui crescevano o il funzionamento del loro metabolismo. Per questa ragione, il numero potrebbe essere significativamente più alto o più basso di quello stimato dai ricercatori. Ma tendenzialmente dovrebbe essere un buon punto di partenza. Il dato si basa su un recente studio dei fossili di questa specifica specie di dinosauri e rappresenta un’importante pietra miliare per la paleontologia. «Questo genere di studi offrono un’importante opportunità per iniziare a ricreare e stimare con maggiore precisione gli ecosistemi del passato», ha spiegato al NY Times Felisa Smith, ricercatrice dell’Università del Messico non direttamente coinvolta nello studio.

Charles R. Marshall, il professore dell’Università della California che ha guidato il team di ricercatori, ha spiegato di essere partito da una domanda estremamente banale: “quando tengo in mano il fossile di un dinosauro, sto tenendo in mano qualcosa di estremamente raro?”.

Nel senso: “sono esistiti milioni, miliardi, o migliaia di miliardi di T-Rex? Sto tenendo in mano un prezzo su un milione, su un miliardo o qualcosa di ancora più comune?”

La ricerca ha usato alcuni strumenti comuni agli studi sulle specie a rischio (ma non solo) contemporanee. A partire dalla legge di Damuth: semplificando, permette di calcolare la relazione tra la massa corporea media di una specie e la sua densità di popolazione. La tendenza è che più un animale è grande, più sarà ristretto il numero di appartenenti alla sua specie in circolazione. Fateci caso: esistono più elefanti al mondo o più ratti? Più gatti o più formiche? Un T-Rex in media pesava ben 6 tonnellate.

Come già detto, esistono delle incognite che impongono una certa approssimazione. Ad esempio non sappiamo con precisione come funzionasse il metabolismo dei tirannosauri (“potrebbe essere una via di mezzo tra quello di un drago di Komodo e quello di un mammifero carnivoro”, scrive il New York Times), né dove la specie fosse più comune e dove invece – a livello geografico – non fosse presente affatto.

Per la paleontologia, arrivare ad un numero esatto non è possibile con le conoscenze odierne. Ad ogni modo, so come arrivare ad un minimo ottimale, ed un massimo altrettanto ottimale

ha spiegato Marshall.

Fatto tesoro di questa premessa, le stime dei calcoli dei ricercatori suggeriscono un minimo di 1.300 T-Rex adulti al momento della loro estinzione di massa, e un massimo di 328.000. Circa 20.000 rimane il numero più plausibile.

Se 20.000 è un numero corretto, significa che nel corso dei 2,4 milioni di anni in cui i tirannosauri hanno solcato la superficie terrestre, sono esistiti circa 2,5 milioni di appartenenti a questa terribile ed affascinante specie. Risposta definitiva? Neanche per idea: «Sembra comunque un numero insoddisfacente, è possibile rimanere in vita, come specie, per milioni di anni con così pochi esemplari?», si domanda il professore Marshall. «Basta un’epidemia o qualcosa di terribile e sei spacciato».