The Black Phone con Ethan Hawke uscirà nel 2022

Il film della Blumhouse intitolato The Black Phone uscirà nel 2022. La storia è tratta da un romanzo di Joe Hill.

Il film Blumhouse intitolato The Black Phone, lungometraggio che ha come protagonista Ethan Hawke, ha trovato la sua data d’uscita, che sarà quella del 28 gennaio 2022. A riportarlo è stato il The Hollywood Reporter. Da notare che negli USA il film uscirà una settimana dopo Morbius e due dopo di Scream 5.

Ethan Hawke e Scott Derrickson formano il duo attore protagonista e regista che farà parte del lungometraggio intitolato The Black Phone, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum. Al film parteciperà anche Jeremy Davies.

La storia è basata su un racconto di Joe Hill, il figlio di Stephen King già autore di Locke & Key e di NOS4A2, e racconta di un bambino rapito che si ritrova rinchiuso all’interno di uno scantinato sigillato. Quando un vecchio telefono scollegato inizierà a suonare nello scantinato, il bambino dovrà fare i conti con quelle che sembrano essere le chiamate dei morti.

Hawke interpreterà il rapitore, mentre Mason Thames sarà il bambino. Jeremy Davis interpreterà il padre del ragazzo, mentre Madeleine McGraw sarà la sorella del bambino rapito. Derrickson ha scritto la sceneggiatura di The Black Phone assieme a C. Robert Cargill, che ha già lavorato con il regista sui film Sinister e sul primo Doctor Strange.