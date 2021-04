Telegram: video call di gruppo pronte alla partenza

Il CEO di Telegram ha annunciato oggi la data di lancio dell’aggiornamento iOS di Telegram che permetterà di immergersi in fitte video call di gruppo, funzione che sarebbe dovuta uscire nel 2020 e che sembrava essere destinata a eterni rimandi.

Stando alla nuova calendarizzazione, invece, il lieto evento dovrebbe raggiungerci molto prima di quanto sarebbe stato lecito pensare, ovvero a maggio. Durov ha lanciato la buona nuova sul suo canale Telegram.

A proposito di video call, a maggio aggiungeremo una dimensione video alle nostre chat vocali, facendo di Telegram una piattaforma poderosa per le video call di gruppo. La condivisione dello schermo, la crittografia, la cancellazione dei rumori, supporto per desktop e tablet – tutto ciò che vi potete aspettare da un tool moderno di videoconferenza, ma con un’interfaccia, una rapidità e una crittografia ai livelli di Telegram,

recita l’annuncio.

Complice la modifica delle policy statunitensi di Whatsapp, a partire dal 2021 Telegram si è vista sommergere da nuovi utenti, raggiungendo una fama imprevedibile e inattesa. Il pubblico della Rete ha infatti disertato la vecchia via, considerata troppo intrusiva, per esplorare l’app di messaggistica di Durov, la quale è stata segregata in una nicchia per molto tempo e che ora riesce finalmente a dimostrare tutte le sue possibilità.

