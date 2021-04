Spiral: la prima clip del sequel di Saw con Samuel L. Jackson

Spiral arriverà a maggio nelle sale cinematografiche americane, e, nel frattempo, è stata diffusa la prima clip dedicata al lungometraggio sequel di Saw, che ha come protagonista Samuel L. Jackson nei panni del detective che sta indagando al caso.

Qui sotto trovate la clip di Spiral con Samuel L. Jackson.

La storia di Spiral vede protagonista il il detective Ezekiel ”Zeke” Banks, che insieme al partner alle prime armi, indaga sulla mente malata che si cela dietro la forma contorta di giustizia definita ”Spiral”. I due dovranno occuparsi di una serie di omicidi che ricordano vicende passate accadute in città. Tutto ciò porterà Zeke a diventare protagonista del gioco sadico dell’assassino.

David Spitz, presidente di Lionsgate, ha dichiarato sulla prossima uscita di Spiral:

Sappiamo che i fan di Saw, così come è successo per il primo film, saranno catturati dalla suspense di questo nuovo capitolo. Siamo orgogliosi di poter supportare gli esercenti con uno dei nostri lungometraggi più attesi, e pensiamo che Spiral darà il via ad un’estate che farà riprendere l’attività cinematografica.