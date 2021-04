Noah Centineo protagonista della serie tv Netflix senza titolo

Noah Centineo, che presto vedremo al fianco di Dwayne Johnson in Black Adam nel ruolo di Atom Smasher, sarà il protagonista di una nuova serie tv acquistata da Netflix, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto: quello provvisorio è Graymail, un termine che si riferisce alla minaccia che segreti di stato vengano rivelati.

Nella serie tv di Netflix Noah Centineo interpreterà il ruolo di un avvocato della CIA ancora alle prime armi. Quest’ultimo rimane invischiato in una pericolosa politica di potere internazionale, quando un ex componente della CIA minaccia di smascherare la natura della sua relazione a lungo termine con l’agenzia, a meno che non venga giudicato innocente di un grave crimine da lui commesso.

La serie tv drammatica spionistica, composta da 8 episodi in totale, è prodotta da Entertainment One e Hypnotic e vede come creatrice, produttore esecutivo e showrunner Alexi Hawley, la quale ha dato vita anche alla serie tv The Rookie. Insieme a quest’ultima, tra i produttori esecutivi troviamo lo stesso protagonista, Noah Centineo e Doug Liman, Gene Klein e David Bartis per Hypnotic.

Potrebbe interessare: