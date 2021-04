Luca: Pixar rivela un nuovo trailer e poster del film d’animazione in arrivo su Disney+

Luca, il prossimo film d’animazione della Pixar ha rivelato un nuovo trailer. Il film debutterà direttamente su Disney+, saltando l’uscita nelle sale. L’unica uscita dello studio di animazione del 2021, Luca sarà ambientato a Genova in una località balneare chiamata Portorosso. La regia è tutta italiana con Enrico Casarosa che si è ispirato a esperienze personali per realizzare il film. Di seguito il nuovo trailer in inglese e in italiano e il nuovo poster:

Go beyond the surface in #PixarLuca, streaming June 18 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/t954uEeRF4 — Disney and Pixar's Luca (@PixarLuca) April 28, 2021

Per quanto riguarda il regista, Enrico Casarosa è un regista di storyboard italiano che lavora alla Pixar. Nel 2012 è stato nominato per un Academy Award per il cortometraggio animato La Luna. Casarosa è nato a Genova, in Italia, e si ispirato alle amicizie della sua infanzia per la storia di Luca.

Ambientato durante un’estate indimenticabile sulla Riviera italiana, l’ultimo film della Pixar è incentrato sul legame tra il protagonista tredicenne Luca e il suo migliore amico, Alberto. Entrambi i ragazzi sono mostri marini che diventano umani sulla terra, dove condividono giri in scooter, mangiate di pasta e gelato, nascondendo il loro segreto.

Il film vuole anche mostrare la necessità di inclusione e comprensione, soprattutto quando si tratta di bambini in crescita come Luca e Alberto. Ecco cosa ha detto il regista in merito:

L’altro lato dell’essere un bambino è che ti senti sempre un po’ fuori posto e giudicato. Io e il mio amico ci sentivamo dei perdenti quando uscivamo. E adoro come il mostro marino sia una meravigliosa metafora per sentirsi diversi.

Per lo stile di animazione del film, Casarosa ha spiegato di aver ampliato l’aspetto 2D del suo cortometraggio, con una vivace rappresentazione del villaggio di pescatori costiero in modo tale che ricordasse un libro illustrato.

