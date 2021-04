Lexus: un designer la immagina con il volante in granito

Il mondo dell’automotive fa affidamento a dei moduli estetici ipercollaudati, tuttavia man mano che la sensibilità Green sta prendendo piede, il mondo del lusso sta anche rimanendo orfano dei suoi archetipi. Lexus, divisione di lusso di Toyota, si è lanciata sul concept design speculativo, commissionando a un artista una rivoluzione di paradigmi che si è tramutata in una scultura digitale fatta di legno, sughero e granito.

La vettura ipotizzata da Salehe Bembury, vicepresidente della sezione calzaturiera di Versace, non potrà mai vedere la luce sul mercato attuale – sia per questioni economiche che di sicurezza -, tuttavia proprio l’approccio surreale e atipico della sua idea ci rende chiaro quanto sarebbe gradita una qualche rivoluzione stilistica nell’universo automobilistico.

A essere al centro dell’esperimento artistico è il modello virtuale di una LZ-F Electrified, veicolo che per ora esiste solamente in fase progettuale e che, pertanto, può vantare un look al di sopra delle righe che sembrerebbe strappato direttamente da un lungometraggio di Tron.

Proprio questa inclinazione allo sci-fi ha convinto Bembury a creare una giustapposizione che si affida a materiali completamente naturali che vanno a impreziosire uno strumento rappresentante i traguardi dell’ingegneria automobilistica e dell’industria elettrica.

Oltre al progetto di sughero e granito di Bembury, Lexus ha dato visibilità ai concept design di Ondrej Zunka e Hender Scheme, rispettivamente artista e artigiano della pelle.

Potrebbe anche interessarti: