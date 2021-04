Legends of Tomorrow 6: il trailer della nuova stagione

The CW ha pubblicato il trailer di Legends of Tomorrow 6, la nuova stagione della serie TV dell'Arrowverse.

Il canale YouTube di The CW ha diffuso il trailer dedicato a The Legends of Tomorrow 6, la nuova stagione della serie TV collegata con l’Arrowverse DC Comics. Nel trailer possiamo vedere anche il personaggio che sembra essere un misto tra Gizmo dei Gremlins e Baby Yoda di The Mandalorian.

Qui sotto trovate il trailer di Legends of Tomorrow 6, in cui vediamo anche un omaggio alle principesse Disney, con Zari trasformata in un cartoon.

Anche in questa stagione i protagonisti dovranno salvare la Storia e l’universo da un temibile nemico, e questa volta si tratterà di qualcuno la cui pericolosità non ha precedenti. I co-capitani Waverider Sara Lance (Caity Lotz) e Ava Sharpe (Jes Macallan) se la sono vista con mostri, anomalie temporali, ed anche demoni che provengono dall’Inferno, ma questa volta dovranno fare i conti degli alieni spaziali.

A far parte della squadra ci saranno John Constantine (Matt Ryan); Mick Rory (Dominic Purcell); Nate Heywood (Nick Zano); Zari Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian).

Bonanza Productions assieme a Berlanti Productions e Warner Bros. Television hanno lavorato alla serie, che ha come produttori esecutivi Greg Berlanti (“Arrow,” “The Flash,” “Supergirl”), Phil Klemmer (“The Tomorrow People,” “Chuck”), Grainne Godfree (“The Flash”), Keto Shimizu (“Arrow”), James Eagan (“Ash vs Evil Dead,” “Hellcats”) e Sarah Schechter (“Arrow,” “The Flash”).

Legends of Tomorrow 6 farà il suo esordio su The CW il 2 maggio.