Ironheart: la serie Marvel sarà in lavorazione da maggio

Marvel ha rivelato che Ironheart avrà sei episodi e che entrerà in lavorazione da maggio. Introdotta nel 2016, Riri Williams è una geniale inventrice che ha assunto il ruolo di Ironheart poco dopo la morte di Tony Stark nei fumetti. I Marvel Studios hanno forse scelto il momento giusto per presentare il nuovo personaggio.

La serie era già stata annunciata come parte del Disney’s Investor Day a dicembre 2020, ed è stato confermato che la star di Judas and the Black Messiah, Dominique Thorne, sarà nel cast principale. Chinaka Hodge invece si occuperà della sceneggiatura della serie.

Secondo THR, Ironheart sarà strutturata in sei episodi e i lavori di scrittura inizieranno a maggio. Al momento non è stata annunciata una data di uscita prevista sulla piattaforma di Disney+.

E’ possibile che la struttura di sei episodi richiami quella di The Falcon and the Winter Soldier e Loki, se così fosse, gli episodi saranno di un’ora ciascuno. Nell’attesa di questa nuova serie però abbiamo già nuovi progetti Marvel in arrivo, Hawkeye ha appena terminato le riprese e Ms. Marvel ha quasi finito la produzione. She-Hulk ha iniziato le riprese e Moon Knight le inizierà a breve.

La storia, come nei fumetti, si concentrerà sul personaggio di Riri Williams che si trova in universo Marvel senza Tony Stark. Il fatto che la Marvel abbia già scelto il personaggio prima che le sceneggiature venissero scritte, indica che i fan potrebbero vedere Williams apparire in un’altra proprietà MCU prima di vederla in Ironheart.

Abbonati ora a Disney+.

Potrebbe interessare: