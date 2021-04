Ing dice basta al contante e chiude gli sportelli automatici

Ing vuole puntare a conti correnti interamente digitali, limitando il più possibile i flussi in entrata e in uscita di contante.

Altro che lotteria degli scontrini, cashback e altri espedienti simili: il segreto per incentivare i pagamenti elettronici è il far scomparire la cartamoneta. A contribuire in questa direzione è l’olandese Ing, la quale ha avvisato i clienti del suo Conto Arancio del fatto che ritirare denaro contante dagli sportelli automatici diventerà presto più difficile. Se non altro perché non esisteranno più.

La banca ha infatti deciso di ridimensionare la sua presenza sul territorio passando dai 30 punti fisici a 23 e, soprattutto, chiudendo tutti gli sportelli e le casse automatiche. Se qualcuno vorrà ritirare dei soldi vecchio stile dovrà quindi fare affidamento agli sportelli di altre banche.

Un bel risparmio per l’azienda, visto che grazie a questa mossa può dire addio alla filiera della gestione del contante, tagliando di netto tutti gli oneri che ne derivano.

Ufficialmente, questa rivoluzione di Ing non nasce tanto come una guerra al contante, quanto come una rifocalizzazione delle priorità. Visto che “il 96 per cento della clientela opera tramite canali digitali”, afferma la ditta, tanto vale concentrarsi in tutto e per tutto verso questo frangente, rinunciando ai cassieri vecchio stile per concentrarsi piuttosto sulla consulenza.

Una mossa interessante che, sulle lunghe, potrebbe forse concedere qualche beneficio economico anche ai clienti Conto Arancio. Si spera, perlomeno. Per ora nulla lo da a intendere.

Potrebbe anche interessarti: