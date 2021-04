Emily: prima foto di Emma Mackey nei panni di Emily Brontë

Una prima foto della star di Sex Education Emma Mackey nei panni di Emily Brontë è stata rivelata. L’attrice interpreterà la scrittrice in un nuovo film intitolato Emily che tratterà delle origini della sua storia. A produrlo la casa produttrice Embankment, la stessa di The Father.

Emma Mackey è stata nominata per un BAFTA TV Award per la serie Netflix di Sex Education è adesso sarà la protagonista di questo nuovo film che ha appena iniziato le riprese principali. Il film inoltre segna il debutto della sceneggiatrice, attrice e regista Frances O’Connor, due volte candidata ai Golden Globe per le sue interpretazioni in Madame Bovary e Missing.

Nel cast del film oltre a Mackey e Fionn Whitehead (Dunkirk, Voyagers) in quello che Embankment descrive come un cast di giovani talenti britannici ci sono Oliver Jackson-Cohen (The Invisible Man, The Haunting of Hill House), Alexandra Dowling (I moschettieri), Amelia Gething (La principessa spagnola), nonché la candidata ai BAFTA Gemma Jones (Ammonite, Rocketman) e Adrian Dunbar (Line of Duty).

La prima foto di Mackey nei panni di Brontë rivela una giovane donna su uno sfondo che assomiglia molto a una vasta brughiera dello Yorkshire. Ecco come ha descritto il film Embankment:

Il film mostrerà il viaggio trasformativo, stimolante ed esilarante verso la femminilità di Brontë e sarà pieno di energia e catturerà intimamente l’intensità emotiva e l’adrenalina della giovinezza, con tutta la sua disordinata onestà, umorismo e coraggio.

Emily è prodotto da David Barron, che ha prodotto i film di Harry Potter e Jack Ryan: Shadow Recruit, Piers Tempest e Jo Bamford della Tempo Productions (Military Wives, Ordinary Love) con Robert Connolly e Robert Patterson di Arenamedia (Paper Planes, The Dry).

Potrebbe interessare anche: