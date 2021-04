Elon Musk torna a giocare con i Dogecoin, la criptovaluta riprende a crescere

Elon Musk torna a scherzare sui Dogecoin e lascia intendere che potrebbero essere un argomento di discussione nel corso della puntata del Saturday Night Live che presenterà durante la prossima settimana.

Il contenuto del tweet è lapidario: “The Dogefather“, una storpiatura del nome originale del film ‘Il Padrino’. Poi “SNL 9 May”, la data della puntata del late show a cui farà da presentatore esclusivo.

Puntata, lo ricordiamo, che vedrà come ospite la cantante (ed ex Disney Channel) Miley Cyrus. Tanto è bastato per resuscitare la valuta-meme, che è tornata a crescere a doppia cifra nelle ore immediatamente successive al tweet del CEO di Tesla e SpaceX.

Forse si tratta di una battuta a sé stante, o forse si tratta effettivamente di un anticipazione di quello che sarà un tema importante della puntata. In quest’ultimo caso, è evidente che un siparietto in prima serata legato a questa assurda criptovaluta nata per scherzo ha il serio potenziale di riportare il Dogecoin ai massimi di poche settimane fa, quando aveva toccato i 0,40$.

Il Dogecoin è una criptovalute che, almeno sulle carta, non si presta assolutamente ad essere un asset da investimento. Specie perché non è dotata della caratteristica della scarsità: può essere generata all’infinito, senza limiti di sorta nel tempo. Da diversi anni alcune community di internet hanno cercato di portare il suo valore alla parità con il dollaro. Per il momento l’obiettivo è ancora distante, eppure non è mai sembrato così a portata di mano. Nessuna persona sana di mente avrebbe mai pensato che la criptovaluta avrebbe effettivamente toccato i 0,40$. Eppure è successo.