Black Widow: Scarlett Johansson in una nuova clip sulla storia di Natasha

Per celebrare il National Super Hero Day, la Marvel ha rilasciato su Twitter una nuova clip promozionale di Black Widow, che mostra Scarlett Johansson mentre ripensa alla storia del suo personaggio, Natasha Romanoff / Vedova Nera.

It's #NationalSuperHeroDay and Natasha Romanoff will always be our hero ❤️ Experience the cinematic event, Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters and on @DisneyPlus with Premiere Access July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/z0rH2Pjrnd

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 28, 2021