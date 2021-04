You: la terza stagione ha concluso ufficialmente le riprese

Sera Gamble, la showrunner della serie TV Netflix You, qualche settimana fa aveva pubblicato una pagina del copione con il titolo del decimo episodio della stagione facendo presuppone che la terza stagione fosse in arrivo. Adesso la conferma è arrivata e la terza stagione uscirà entro la fine dell’anno.

La serie ha ufficialmente concluso la sua produzione per la terza stagione. La storia si concentra su Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley) e sulla sua sinistra ossessione per una donna (Beck interpretata da Elizabeth Lail).

La serie accompagna gli spettatori nei pensieri interiori di Joe, mentre le sue fissazioni e le sue ossessioni passano da una donna sfortunata all’altra. Ormai è passato quasi un anno e mezzo da quando la seconda stagione è arrivata su Netflix ma l’attesa per la nuova stagione è finita.

L’account Twitter ufficiale di You ha annunciato che le riprese della terza stagione sono terminate, con una foto di Badgley sulla sedia e una didascalia che diceva:

Guarda il tweet qui sotto:

don’t worry we have eyes on joe at all times. happy S3 wrap 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc2

— YOU (@YouNetflix) April 24, 2021