Willow: Amer Chadha-Patel nel cast della serie tv di Disney+

Disney + sta portando in vita numerosi sequel e spinoff importanti, incluso il tanto atteso seguito di Willow, che da oggi vede nel cast anche la presenza di Amer Chadha-Patel (Doom: Annihilation e Army of One), il cui ruolo affidatogli sarà quello del protagonista maschile: Boorman, un ladro e bugiardo che si unisce alla ricerca in cambio dell’uscita dalla prigione.

Confermata lo scorso anno, la serie si svolge anni dopo gli eventi del film fantasy del 1988, e introdurrà personaggi completamente nuovi nel regno incantato delle regine delle fate e dei mostri a due teste, gli Eborsisk.

Ricordiamo che la co-protagonista di Amer Chadha-Patel in Willow è Warwick Davis (Willow Ufgood). Nel cast del progetto sono presenti anche Ellie Bamber (The Serpent) nei panni di Dove, Ruby Cruz (Mare of Easttown) in quelli di Kit ed Erin Kellyman (The Falcon and the Winter Soldier) nel ruolo di Jade.

Jonathan Entwistle, meglio conosciuto per aver diretto The End of the F *** ing World di Netflix e I Am Not Okay With This, dirigerà il pilot e lavorerà per la serie di Disney+ anche in veste di produttore esecutivo, dopo che il regista originale Jon M. Chu ha lasciato il progetto a causa di un conflitto con la programmazione. Ecco le parole di Jonathan Entwistle:

Con il suo mondo epico di spade, stregoneria e avventura, Willow ha affascinato e influenzato così tanti fan. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e lavorare con Jon e Wendy per creare una serie profondamente legata al film originale, aggiungendo freschezza, divertimento e rendendo ancora più affascinante la storia amata.

Tra i produttori esecutivi della serie tv compare anche Ron Howard, regista del film originale.

Potrebbe interessare: