Paper Girls: annunciato il cast della serie TV

Il cast delle protagoniste di Paper Girls è stato da poco annunciato: gli Amazon Studios hanno dato il semaforo verde alla serie TV tratta da una serie a fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang lo scorso anno, ed ora sono state chiamate a prendere parte al progetto Sofia Rosinsky (Fast Layne), Camryn Jones (Cherish the Day), Riley Lai Nelet (Altered Carbon), e Fina Strazza (A Christmas Melody).

Saranno loro le protagoniste del cast di Paper Girls, serie la cui produzione inizierà alla fine del 2021 a Chicago. Sofia Rosinsky sarà Mac Coyle, la prima persona a consegnare i giornali a Stony Stream che non è un ragazzo; nonostante sembri molto forte all’apparenza, in profondità nasconde molte insicurezze.

Camryn Jones interpreterà Tiffany Quilkin, una ragazza molto intelligente che ne sa di tecnologia, cultura pop, ed altro ancora; Riley Lai Nelet farà Erin Tieng, una ragazza di origini cinesi, che però desidera vivere una vita all’occidentale.

E poi ci sarà Fina Strazza che farà KJ Brandman, una ragazza ebrea che appartiene ad una famiglia ricca, ma che adora giocare ad Hockey, e che consegna giornali per sentirsi più libera.

Paper Girls ha per protagoniste quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che le porterà ad affrontare un’avventura temporale per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse trovandosi a scegliere tra accettare o rifiutare il loro destino.