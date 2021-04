Once Our Land: la graphic novel diventa un film d’animazione

La graphic novel di Peter Ricq Once Our Land diventerà un film d'animazione e presenterà un mix tra horror, azione e umorismo.

Mercury Filmworks e Goodbye Productions co-produrranno il film d’animazione Once Our Land, di genere fantascientifico e adatto a tutta la famiglia, basato sull’omonima graphic novel del 2016 di Peter Ricq. L’adattamento cinematografico riunisce il creativo e regista Peter Ricq con lo sceneggiatore Phil Ivanusic Vallée, dopo aver collaborato per serie animate come The League of Super Evil e per il film live-action Dead Shack.

Il film d’animazione presenterà un mix tra un horror leggero di sopravvivenza e azione, insieme a una sana dose di umorismo che porta leggerezza. Once Our Land è descritto come “un racconto toccante sulla fiducia e amicizia, ambientato sullo sfondo di un orrore misterioso”.

Ambientato nell’Europa del 1830, il progetto racconta la storia dell’undicenne Ingrid; una giovane ragazza costretta a badare a se stessa in una città devastata e invasa da temibili bestie provenienti da un altro mondo. È in questo crudele mondo “apocalittico”, in cui la fiducia scarseggia, che Ingrid stringe un’improbabile amicizia con Fritz, un vecchio guerriero caratterizzato da una personalità inaspettatamente eccentrica. Insieme, Fritz e Ingrid intraprendono un viaggio pericoloso per liberare la città che amano dalle bestie crudeli e per imparare a fidarsi di nuovo.

Chantal Ling, VP delle serie originali e delle coproduzioni per Mercury Filmworks, in una nota ha detto:

Il film d’animazione è una storia accattivante di fiducia e amicizia, famiglia e comunità. Il fulcro della storia sta nell’essere uniti di fronte alle avversità. Penso che sia un messaggio molto potente da condividere con i bambini. Non vediamo l’ora di lavorare con Peter Ricq, che ha creato la graphic novel originale, Phil Ivanusic Vallee e Goodbye Productions per portare Once Our Land, un film per famiglie, al pubblico di tutto il mondo.

Amber Ripley, produttrice del progetto, ha aggiunto:

È per la forza di questo dinamico team creativo che crediamo nell’attrattiva commerciale del film. Siamo entusiasti di spingere i confini dell’intrattenimento per famiglie canadese nella nuova entusiasmante frontiera che sta attualmente sbocciando nel nostro settore.

