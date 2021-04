Master of None 3: il trailer dedicato ai nuovi episodi della serie

Netflix ha condiviso il trailer di Master of None 3, la nuova stagione della serie di Aziz Ansari che uscirà a fine maggio.

Netflix, dopo aver annunciato la nuova stagione, ha pubblicato il trailer di Master of None 3, la serie TV realizzata da Aziz Ansari, e che nei nuovi episodi avrà come protagonista Lena Waithe. Il trailer pubblicato mette al centro proprio il personaggio di Denise, interpretato da Lena Waithe.

Qui sotto potete trovare il trailer di Master of None 3.

Il titolo della nuova stagione sarà Master of None Presents: Moments in Love. A comporla ci saranno cinque episodi che saranno tutti diretti dallo stesso Aziz Ansari.

Sembra che una stagione tutta dedicata al personaggio di Denise possa ritenersi legittima, soprattutto grazie alla sua performance di protagonista nell’episodio della seconda stagione intitolato Thanksgiving. Proprio quella puntata viene considerata la migliore scritta in tutta la serie, e che è valsa proprio un Emmy Awards.

La terza stagione di Master of None è stata annunciata solo a gennaio. Questa è la sinossi della stagione due del telefilm di Netflix:

Dopo aver viaggiato all’estero, Dev (Aziz Ansari) torna a New York per affrontare le sfide della sua vita personale: una nuova opportunità lavorativa e una complessa relazione sentimentale in via di sviluppo con qualcuno che significa moltissimo per lui.

Tutti gli episodi saranno disponibili dal 23 maggio.