Luca: rivelati i Funko POP! del film Pixar

Il prossimo 18 giugno arriverà direttamente in streaming su Disney+ Luca, nuovo film Pixar diretto da Enrico Casarosa. In attesa di poterlo vedere sono stati rivelati i Funko POP! dedicati ai protagonisti del film, ovvero Luca Paguro, Alberto Scorfano e Giulia Marcovaldo.

Le figure dedicate ai personaggi sono in tutto cinque. Luca e Alberto sono disponibili in doppia versione, umana e creatura marina, mentre Giulia è accompagnata dal suo gatto Machiavelli. Il costo di tutti è di 11.95€ e saranno disponibili a partire da giugno e pre-ordinabili su popinabox.it.

La storia racconta dell’estate che Luca e il suo migliore amico Alberto vivranno sulla riviera ligure. I due faranno amicizia con Giulia, una bambina del posto, e vivranno un’estate indimenticabile. Quello che Giulia non sa è che i suoi nuovi amici nascondono un segreto: sono entrambi mostri marini.

Il film sarebbe dovuto arrivare al cinema, ma a causa della pandemia di coronavirus, Disney ha optato per l’uscita in streaming su Disney Plus gratuitamente, quindi senza accesso VIP, come avverrà invece per Crudelia, di cui recentemente sono stati rivelati i Funko POP!.