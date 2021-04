LEGO VIDIYO: annunciati nuovi otto set dedicati alla line-up musicale in partnership con Universal Music Group

Dopo neanche due mesi dall’annuncio iniziale ecco che LEGO e Universal Music Group annunciano altri otto set della linea LEGO VIDIYO dedicati al mondo della musica e dei palcoscenici. Si aggiungono quindi nuovi BeatBox, le piccole scatole trasparenti che una volta aperte diventano il palcoscenico su cui far esibire la propria minifigure.

Tutta la nuova line-up LEGO VIDIYO sarà disponibile dal 1° giugno con dei prezzi che andranno da 19,99 Eur fino a 99,99 Eur, oltre alle nuove minifigure nella blindbox di cartone che, come le precedenti, costeranno 4,99 Eur.

Di seguito la descrizione dei singoli nuovi set ed infine il comunicato stampa dell’annuncio.

43108 Bandmates – 4,99 EUR

Each Bandmate has a distinct personality and comes with 3 BeatBits. Kids can scan the BeatBits in the app to unlock effects, sounds and more as they direct their music video. This line-up introduces: Zombie Dancer; DJ Beatbox; Slime Singer; DJ Captain; Alien Dancer; Karaoke Mermaid; Dragon Guitarist; Vampire Bassist; Puppy Singer; DJ Rasp-Beary; Discowgirl Guitarist; Carnival Dancer.

43109 Metal Dragon BeatBox – 19,99 EUR

Includes a dragon singer minifigure, 14 random BeatBits and 2 special BeatBits (Monster Organ sound and burning Lava effects). The BeatBox is portable for fun on the move and can be decorated using the LEGO pieces. Styles include a castle, dragon head and microphone – or any design of own choice! Special effect BeatBits like the rock opera sound effect and exciting fire visuals come alive once scaneed in the app, just like in a real heavy metal concert. Measures over 8 cm high, 7 cm long and 11 cm wide.

43110 Folk Fairy BeatBox – 19,99 EUR

Includes a fairy minifigure, 14 random BeatBits and 2 special BeatBits (a magic spell Beatbit effect that transforms bandmates into random objects and magic forest scene BeatBit). The BeatBox is portable for fun on the move and can be decorated using the LEGO pieces. Styles include fairy wings, a flower, or violin design – or any design of own choice! Special effect BeatBits include a magic spell which changes items into random objects and a fantasy world effect to make a magic forest appear in the scene. Measures over 8 cm high, 7 cm long and 9 cm wide.

43111 Candy Castle Stage – 29,99 EUR

Includes 2 minifigures Candy Ballerina and Blue-beary Guitarist with accessories, 14 random BeatBits and 2 special BeatBits (carousel horses and top hat & cane dance). Make changes to the real-life LEGO model to change the scenery in your VIDIYO music videos – like switching the heads to create a digital ice cream forest or chocolate canyon background. Measures over 13 cm high, 14 cm long and 17 cm wide.

43112 Robo HipHop Car – 29,99 EUR

Includes 2 minifigures Sing Bot and Bass Bot with accessories, 14 random BeatBits and 2 special BeatBits (robot sounds and graffiti artwork). Make changes to the real-life LEGO model to change the scenery in your VIDIYO music videos – like switching the heads to create a digital high-tech garage or graffiti car park background. Measures over 8 cm high, 18 cm long and 12 cm wide.

43113 K-Pawp Concert – 49,99 EUR

Includes 3 minifigures Bunny Guitarist, Kitten Keytaris and Flying Unicorn Singer with musical accessories, 14 random BeatBits and 3 special BeatBits (matching costumes, black and pink filter and K-Pop dance poses). Make changes to the real-life LEGO model to change the scenery in your VIDIYO music videos – like switching the unicorn head for a cat head to see the video backgrounds change. Measures over 13 cm high, 14 cm long and 30 cm wide.

43114 Punk Pirate Ship – 59,99 EUR

3 minifigures Squid Drummer, Shark Guitarist and Mermaid Violinist with musical accessories, 14 random BeatBits and 3 special BeatBits (surf on a shark, cannon salute and pirate dancing). Make changes to the real-life LEGO model to change the scenery in your VIDIYO music videos – like swapping the skull head for a shark head or changing the treasure chest speakers to cannons. Measures over 19 cm high, 24 cm long and 18 cm wide.

43115 The Boombox – 99,99 EUR

Includes 4 minifigures Alien Singer, Leopard Guitarist, Fairy Singer and Vampire Guitarist with musical accessories, 14 random BeatBits and 4 special BeatBits (motorbike, magical fire, neon paint costume and synthwave style music). Make changes to the real-life LEGO model to change the scenery in your VIDIYO music videos with a choice of 4 different heads, speakers and lights, each inspired by a different music genre. The life-size Boombox model transforms into the biggest VIDIYO stage, measuring over 16 cm high, 23 cm long and 35 cm wide.

Qui il comunicato stampa dell’annuncio.

IL GRUPPO LEGO E UNIVERSAL MUSIC GROUP AGGIUNGONO NUOVO RITMO ALLA LINEA LEGO® VIDIYO™.

Sblocca innumerevoli possibilità creative con i nuovi Stage Models, BeatBox, e una nuova serie di Bandmates

Billund, 27 aprile 2021 – Oggi, il Gruppo LEGO e Universal Music Group (UMG) hanno svelato otto nuovi entusiasmanti prodotti LEGO® VIDIYO™, tra cui due BeatBox, dodici Bandmates e cinque esclusivi Stage Models. Questi nuovi prodotti portano ancora più divertimento nel mondo LEGO VIDIYO, aumentando la varietà di scelta con nuovi generi musicali, effetti speciali e ambientazioni sceniche che possono essere utilizzate come nuovi simpatici sfondi per i video musicali.

Lanciato nel gennaio 2021, LEGO VIDIYO™ è un’esperienza di giocosa creazione di video musicali progettata per aiutare i bambini a liberare la loro creatività. Un nuovissimo tema di gioco che utilizza la realtà aumentata per permettere ai bambini di sognare in grande dirigendo, producendo e condividendo i propri video musicali, utilizzando i brani degli impareggiabili artisti UMG di tutto il mondo.

Stage Models in mattoncini

All’annuncio di oggi si aggiungono cinque modelli di palcoscenico che accompagnano vari generi di BeatBox: un Candy Castle Stage, Robo HipHop Car, K-Pawp Concert, Punk Pirate Ship e infine The Boombox, che rivela il perfetto palcoscenico per performance appariscenti e divertimento in movimento. Ogni Stage Model non solo dà ai bambini uno sfondo costruito in mattoncini, ma sblocca emozionanti sfondi digitali e altoparlanti che è possibile personalizzare nei video musicali.

Parlando di questi set, il LEGO Design Manager Ross Christopher Haynes dice: “Siamo entusiasti di svelare questi fantastici modelli di palco come parte della linea LEGO VIDIYO, perché dimostrano l’armonia tra la costruzione fisica LEGO e il gioco digitale. Non solo sono divertenti da costruire, ma insieme ai Bandmates in minifigure servono anche come sfondi ideali per aggiungere un tocco in più ai video dei bambini!”.

Nuovi entusiasmanti BeatBox

Con questo secondo lancio, i fan vengono introdotti a due nuove BeatBox – Metal Dragon e Folk Fairy, ognuna delle quali contiene una minifigure che rappresenta il genere musicale, un palco da scansionare, e 16 BeatBits esclusivi, tra cui due speciali (che sono unici per la BeatBox specifica).

Non solo i bambini possono creare nuovi entusiasmanti video musicali con le nuove BeatBox, ma possono anche aggiungere i personaggi nelle loro band già esistenti o creare nuove band con qualsiasi combinazione di personaggi delle otto BeatBox – chi dice che non si possa avere una band Monster Metal con un chitarrista Pirate Punk e cantanti Fairy Folk? Tutto è possibile con un po’ di immaginazione, e le nuove BeatBox aprono ancora più opportunità per essere creativi, grazie ad una gamma più ampia di abiti e stili, copertine di album, effetti audiovisivi e passi di danza!

Bandmates funky

Alla formazione si aggiungono anche dodici nuovi e divertenti Bandmates, ognuno dei quali è dotato di un BeatBit unico e di due BeatBit scelti casualmente. Ogni BeatBit offre un nuovo modo per i bambini di personalizzare i loro video aggiungendo colpi di scena sorprendenti e unici – da piante aliene a suoni di chitarra acustica, e persino alcuni fenicotteri danzanti. Le possibilità sono infinite, e non ci saranno due video uguali tra loro!

Con l’aggiunta di questi Stage Models, BeatBox e Bandmates ci sono ora 134 effetti unici di BeatBit che i bambini possono aggiungere alla loro collezione, per realizzare i video musicali più epici che possano immaginare.

LEGO VIDIYO unisce elementi fisici LEGO®, brani musicali e realtà aumentata per espandere la creatività dei bambini attraverso il gioco e la musica. Ogni prodotto è progettato per essere giocato insieme all’app gratuita VIDIYO, dando ai bambini gli strumenti per dirigere e produrre i propri video musicali. Il lancio iniziale ha offerto sei BeatBox che coprono una gamma di generi musicali e 12 Bandmates con una varietà di effetti BeatBit. Quest’ultima novità di prodotto introduce ancora più opportunità per i bambini di liberare la loro fantasia con il sistema totalmente intercambiabile di VIDIYO, che ora vanta un totale di otto BeatBox uniche, 18 Bandmates e 46 personaggi unici che i bambini possono portare in vita con la straordinaria selezione di 134 effetti BeatBit – Horse Carousel, Monster Organ, Magic Spell e Trapped in Jelly, per citare solo alcuni dei nuovi BeatBits.

Le nuove BeatBox e gli Stage Models saranno disponibili dal 1° giugno su Lego.com, nei LEGO stores e in tutti i negozi di giocattoli, mentre i nuovi Bandmates saranno disponibili dal 1° ottobre su Lego.com, nei LEGO stores e in tutti i negozi di giocattoli.

Insieme ai nuovi prodotti annunciati oggi, UMG aggiorna e aggiunge continuamente brani, con i suoi incredibili artisti di tutto il mondo, all’app VIDIYO. Ogni canzone è stata programmata per lavorare in modo intuitivo con tutti i BeatBits assicurandosi che si colleghino armoniosamente, includendo effetti musicali speciali che corrispondono al ritmo della traccia, dando ai bambini un incredibile livello di personalizzazione audio creativa.

A febbraio, l’etichetta Astralwerks di Universal Music Group e il Gruppo LEGO si sono uniti per presentare L.L.A.M.A al mondo. L.L.A.M.A, il cui nome è l’acronimo di Love, Laughter And Music Always, è il primo artista a pubblicare una canzone tramite VIDIYO, la contagiosa “Shake”, che vede la partecipazione del tre volte vincitore del GRAMMY® NE-YO e dell’artista emergente Carmen DeLeon.