Heartstopper: la serie Netflix sul fumetto di Alice Oseman

Alice Oseman ha rivelato il cast di Heartstopper, la nuova serie Netflix basata sulla sua graphic novel. Heartstopper nasce come webcomic nel 2016 come spin-off del romanzo d’esordio di Oseman, Solitaire. La storia è incentrata sulla relazione romantica tra gli adolescenti Charlie Spring e Nick Nelson. Heartstopper continua ad essere aggiornato online ed è stato pubblicato in tre volumi.

La serie conterà otto episodi, Alice Oseman ha scritto la sceneggiatura e la See-Saw Films la produrrà. La serie sarà anche diretta da Euros Lyn, meglio conosciuto per il suo lavoro su Sherlock e Doctor Who. Le audizioni si sono svolte in open casting e hanno partecipato oltre 10.000 persone. Ora, l’autrice ha ufficialmente rivelato il cast principale di Heartstopper su Twitter, lodando il loro talento e introducendo due nuovi personaggi per la serie televisiva. Di seguito il post con il cast del live-action:

🎬INTRODUCING THE HEARTSTOPPER CAST🍂

William Gao is Tao, Yasmin Finney is Elle, Corinna Brown is Tara, Kizzy Edgell is Darcy, Sebastian Croft is Ben, Cormac Hyde-Corrin is Harry, Tobie Donovan is Isaac, Rhea Norwood is Imogen, Kit Connor is Nick and Joe Locke is Charlie!

🌈 pic.twitter.com/tVZkyQr2Lv — Alice Oseman (offline) (@AliceOseman) April 26, 2021

Il cast sarà guidato da Kit Connor e Joe Locke, che interpreteranno rispettivamente Nick e Charlie. La notizia ha rallegrato i fan del fumetto, che hanno elogiato la somiglianza del cast con le loro controparti nella graphic novel. Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale per Heartstopper.

