The Curse of Humpty Dumpty: il trailer del film horror

Ecco il trailer di The Curse of Humpty Dumpty, il film horror che ha come protagonista il personaggio della filastrocca.

The Curse of Humpty Dumpty è il titolo del film horror di cui è stato da poco diffuso il trailer, che si ispira al personaggio della filastrocca di Mamma Oca. In molti lo ricorderanno anche come figura apparsa all’interno di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, e, successivamente, Humpty Dumpty ha avuto anche altre apparizioni pop importanti (come in Batman).

Qui sotto trovate il trailer di The Curse of Humpty Dumpty.

Al centro del film c’è una sorta di pupazzo di Humpty Dumpty che compare improvvisamente nella vita di una ragazza, e della sua famiglia, per creare caos e per inquietare le vite delle sue future vittime. Potrebbe sembrare una storia un po’ in stile La Bambola Assassina, ed il meccanismo in effetti è quello, ma la variante sta nel fatto che il pupazzo al centro del film è quello di Humpty Dumpty.

L’immaginario classico vede Humpty Dumpty come un uovo antropomorfizzato che sta seduto sul ciglio di un muretto, creando un’immagine suggestiva quanto inquietante. A dirigere questo lungometraggio horror ci sarà Scott Jeffrey. Non sono stati diffusi dettagli sulla distribuzione del film.

Qui trovate delle informazioni sull’Humpty Dumpty presente in Batman: