YouTube Down: disservizi per migliaia di utenti in tutto il mondo

YouTube sta avendo dei problemi. Down globale: arrivano migliaia di segnalazioni da tutto il mondo, anche in Italia.

Il problema sembra essersi concentrato verso le 14:00 di oggi, ore italiane. Cercando di usare il servizio dall’app mobile si riceve una schermata che indica un errore di accesso al server. In alcuni casi – come per chi vi scrive – il problema va e viene. Ad esempio è possibile che riavviando lo smartphone youtube riprenda a funzionare, ma dopo aver terminato un video ritorni la schermata d’errore.

Negli USA downdetector segnala decine di migliaia di segnalazioni da parte degli utenti infuriati per i disservizi. Il problema non avrebbe colpito indistintamente tutti gli utenti e può essere che per più di qualcuno il sito abbia continuato a funzionare senza alcun problema.

Come sempre, in questi casi non è semplice avere una ricostruzione delle ragioni dietro al problema in tempi brevi. Per il momento la piattaforma non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’incidente.

Ricordiamo che già lo scorso dicembre YouTube aveva incontrato un problema di proporzioni analoghe, con disservizi durati per diverse ore e decine di migliaia di segnalazioni da tutto il mondo.

Mentre scriviamo sembra che il problema sia – almeno in parte – rientrato. Fateci sapere se anche voi avete avuto problemi con YouTube nella giornata di oggi. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di maggiori spiegazioni da parte dell’azienda.