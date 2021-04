Windows 10: una patch d’emergenza per migliorare le prestazioni nel gaming

Windows 10 ricorre ad un fix via KIR per risolvere un fastidioso problema creato da un recente aggiornamento: le prestazioni durante il gaming tornano al top.

Sempre più utenti riportano problemi di prestazioni del PC durante le sessioni di gaming su Windows 10: calo di frame rate, schermate blu e stuttering. Microsoft corre ai ripari con un fix d’emergenza per risolvere il problema.

Il problema avrebbe colpito alcuni utenti dopo gli aggiornamenti KB5000842 e successivi. Parliamo di un update per Windows 10 rilasciato lo scorso 29 marzo a livello globale. Microsoft sostiene che il calo alle prestazioni durante la riproduzione dei videogiochi avrebbe in realtà colpito un piccolo manipolo di utenti. Nella fattispecie, il problema si presentava a diverse condizioni: ad esempio se si gioca usando due o più schermi, oppure – più banalmente – giocando a pieno schermo.

Il fix è disponibile attraverso KIR – Known Issue Rollback e dovrebbe essere distribuito – automaticamente – nel corso di queste ore. Secondo Game Rant è possibile accelerare l’installazione del fix semplicemente riavviando manualmente il computer.

La funzione ‘ Known Issue Rollback’ permette a Microsoft di eliminare o correggere la parte di codice del precedente aggiornamento che avrebbe causato il problema. In questo modo l’azienda può mitigare il problema in tempi rapidi e in attesa di un aggiornamento più organico.

Avete anche voi sperimentato dei problemi giocando da PC in questi giorni? Fateci sapere la vostra esperienza nei commenti sui social e – soprattutto – raccontateci se grazie al fix siete tornati a giocare senza fastidi.