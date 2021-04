The Falcon and the Winter Soldier: il finale non convince la critica

L'ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ha ottenuto un punteggio piuttosto basso su Rotten Tomatoes.

L’ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier non ha convinto la critica su Rotten Tomatoes. Era accaduto un qualcosa di simile con WandaVision, che però aveva ottenuto l’82% di consensi, ma in questo caso la percentuale è del 65%.

L’episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier sembra perciò non aver molto convinto la critica su Rotten Tomatoes. Jean Henegan di Pop Culture Maniacs ha dichiarato:

La serie finisce con un piagnucolio e con un completo fallimento nel suo obiettivo di creare dei personaggi convincenti.

Matt Purslow di IGN Movie ha detto:

Sfortunatamente, ogni cosa che circonda questa storyline è un casino che porta ad una conclusione affrettata. Tutto ciò nega ai personaggi di essere approfonditi nella maniera che meritano.

Mentre tra i giudizi positivi c’è quello di Alicia Gilstorf di Tell-Tale TV, che ha scritto:

Questo finale può perdere la battaglia più grande, però consente al nostro nuovo Captain America di rialzare la testa, e questo è quanto basta per potersi esprimere positivamente sull’episodio.

Le sei puntate di The Falcon and the Winter Soldier sono disponibili su Disney+. Sam Wilson e Bucky Barnes sono i personaggi protagonisti della seconda serie TV dei Marvel Studios.