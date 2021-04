Telegram per i nonni? Assomiglia a un centralino

Non sempre è facile per le vecchie generazioni tenere il passo con una tecnologia in eterna evoluzione. La nonna di Manuel Lucio Dallo non è solamente poco avvezza al digitale, ma è anche un po’ dura di orecchi, cosa che in periodo di quarantena ha reso particolarmente difficile il coinvolgerla nelle ormai tradizionali video-call familiari. Per lei, ma anche per tutti i nonni del mondo, il giovane ha costruito uno strumento con cui dare una forma fisica a Telegram, così che tutta la famiglia potesse mantenere saldi i propri legami.

Lo “Yayagram” – traducibile come “Nonnagramma” – è uno scatolotto di plastica che gira Python e viene alimentato da Raspberry Pi 4, dotato di un microfono e di una stampante termica come quella degli scontrini. Il tutto, tenuto insieme da una libreria di software terzi per dare vita a un apparecchio che assomiglia in tutto e per tutto a una centralina telefonica dei tempi andati, pur interfacciandosi con i programmi di chat contemporanei.

Hello world! I want to share with you a device I made, its name is "Yayagram", a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7 — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021

Alla nonna di Dallo basta inserire il jack nello slot della persona che vuole contattare, premere il pulsante di registrazione e inviare il messaggio vocale, al resto ci pensa lo Yayagram. Per quanto riguarda i messaggi in entrata, invece, interviene la stampante di cui sopra. Ogni messaggio di testo viene infatti replicato su carta, con annessa dicitura del mittente, così da evitare qualsivoglia confusione.

Un’idea interessante che ha stravolto le funzioni di Telegram, ma che ha anche saputo gestire al meglio lo scarto generazionale tra nonni e nipoti, garantendo un uso della tecnica che certamente non ha mancato di migliorare concretamente delle vite.

