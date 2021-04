Oscar 2021: Anthony Hopkins omaggia Chadwick Boseman

A 83 anni Anthony Hopkins ha ottenuto di nuovo un premio Oscar durante la cerimonia di premiazione del 2021: questa volta si tratta della statuetta per migliore attore protagonista ottenuta grazie alla sua performance in The Father. Hopkins ha voluto però fare un tributo anche a Chadwick Boseman.

Queste sono le parole che Hopkins ha riservato a Chadwick Boseman durante il suo discorso per gli Oscar 2021, che ha fatto attraverso un videomessaggio su Instagram:

Non credevo di poter ottenere a 83 anni questo riconoscimento, davvero. Sono veramente grato all’Academy. Vorrei però fare un tributo a Chadwick Boseman, che se n’è andato troppo presto. Non mi aspettavo questo premio. Mi sento privilegiato ed onorato. Grazie.

Chadwick Boseman era candidato agli Oscar 2021 come miglior attore protagonista per la sua performance in Ma Rainey’s Black Bottom. Hopkins lo ha avuto quindi come avversario durante questa cerimonia. Il pensiero rivolto dall’attore veterano alla giovane stella scomparsa è stato piuttosto toccante.

Ricordiamo che Hopkins ottenne già un premio Oscar nel 1992 per la sua performance nel film cult Il Silenzio degli Innocenti. Il suo Hannibal Lecter è diventato un personaggio iconico, ma lo stesso Hopkins è divenuto un attore leggendario.