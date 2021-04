In Doom Patrol 3 ci saranno anche i membri della Sisterhood of Dada, un bizzarro gruppo di villain dadaisti.

In Doom Patrol 3 ci sarà anche la Sisterhood of Dada, un gruppo che s’ispira alla Brotherhood of Dada, che sarebbero una serie di villain bizzarri che s’ispirano alla corrente artistica Dadaista, e che quindi hanno il no sense e la satira alla base della propria natura.

I nuovi membri del cast che entrano a far parte di Doom Patrol 3 sono Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha e Gina Hiraizumi, che faranno dei personaggi ricorrenti, e dei membri della Sisterhood of Dada. Mentre Madalyn Horcher, Ty Tennant e Sebastian Croft saranno i componenti della Deadboy Detective Agency.

Parker (The Vampire Diaries) sarà il membro della Sisterhood chiamato Malcolm; Everett (che ha fatto Teenage Bounty Hunters e Agent Carter) sarà Shelly Byron aka The Fog; Mussenden sarà Lloyd Jefferson, un personaggio ricoperto di tatuaggi; Kalathara (MacGyver) e Hiraizumi (Dynasty) saranno Sleepwalk e Quiz, altri due membri della sorellanza.

Mentre Horcher (Jack Reacher 2), Tennant (War of the Worlds) e Croft (Game of Thrones) saranno i membri della Deadboy Detective Agency. Horcher farà Crystal Palac, una medium adolescente con due amici: Edwin Payne e Charles Rowland. Entrambi sono character defunti.