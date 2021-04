Andrew Lincoln ha rivelato di essere “molto, molto eccitato” per il suo ritorno nei panni di Rick Grimes nel primo film di The Walking Dead, le cui riprese dovrebbero iniziare proprio questa primavera, “alla prima occasione disponibile”.

L’attore aveva lasciato The Walking Dead durante la sua nona stagione, nel 2018, ma sin dall’inizio il chief content officer del franchise, Scott Gimple, aveva annunciato che Rick Grimes sarebbe tornato in una serie di film originali di AMC, distribuiti nei cinema da Universal Pictures. La produzione sarebbe dovuta iniziare nel 2019, ma a causa della pandemia le riprese erano state spostate.

In merito al personaggio di Rick Grimes, al di là del film di The Walking Dead, Andrew Lincoln ha affermato:

Inizialmente, non mi è mancato troppo perché ha avuto un ottimo finale per la sua storia nello show televisivo. Inoltre, sono sempre in contatto stretto con tutti i miei amici di Atlanta. Poi la pandemia ha cambiato un po’ tutto in un Paese che considero la mia seconda casa.

Andrew Lincoln e Scott Gimple, showrunner di The Walking Dead, al tempo della serie tv escogitarono una potenziale strategia di uscita per Lincoln già dalla quarta stagione. L’attore alla fine lasciò la produzione per trascorrere più tempo con la sua famiglia. A convincerlo per riprendere il ruolo di Rick Grimes sono stati i suoi figli:

Sono tornato per i miei figli. Mi hanno detto ‘cosa stai facendo? Vogliamo tornare in America, metterci gli stivali e tornare nel mondo degli zombie!’.

Ricordiamo che Gimple e Lincoln sono entrambi produttori del film:

In tutto questo tempo si è lavorato molto sulla sceneggiatura e sullo sviluppo del film. Abbiamo aspettato, aspettato e ancora aspettato. Dovremmo ricevere una sceneggiatura a breve, quindi siamo molto, molto eccitati. Non vedo l’ora di tornare.

