The Umbrella Academy 3: Elliot Page in una foto dal set

Elliot Page ha condiviso una foto dal dietro le quinte delle riprese di The Umbrella Academy 3. Questo significa che nonostante gli ostacoli dovuti alla pandemia, le riprese stanno proseguendo, e i fan non vedranno l’ora di vedere cosa c’è in serbo per la famiglia Hargreeves.

In molti hanno risposto al post di Page inclusi Cazzie David e Justin Cornwell, che si uniranno al cast della terza stagione come membri della Sparrow Academy. Puoi dare un’occhiata al post di Elliot Page qui sotto:

Alla fine della seconda stagione, gli Hargreeves sono tornati in un futuro molto diverso da quello che avevano lasciato e la Umbrella Academy era stata sostituita con la Sparrow Academy. Oltre a David e Cornwell, i nuovi membri del cast della Sparrow Academy includono Britne Oldford, Jake Epstein e Genesis Rodriguez.

Di recente, Tom Hopper (Luther Hargreeves) ha parlato con Collider e ha fatto delle rivelazione in merito alla nuova stagione:

La sceneggiatura è fantastica e la terza stagione è davvero una gioia poterla realizzare. Mi sento molto privilegiato di far parte di questa serie TV. E penso che la cosa migliore sia davvero che siamo tutti così a nostro agio l’uno con l’altro. Abbiamo le stesse idee dal punto di vista creativo e ci sentiamo una squadra. Inoltre sappiamo chi sono questi personaggi e chi stiamo interpretando e siamo molto consapevoli di come reagire in quelle scene.

