Mortal Kombat: Greg Russo rivela i piani per la trilogia

Secondo lo sceneggiatore Greg Russo, ci sono piani per una trilogia di Mortal Kombat. Quest’ultimo, infatti, ha condiviso con Collider il modo in cui il team creativo ha affrontato il primo film della serie:

Tutti erano concentrati sul primo film, giusto? Perché altrimenti non si ottiene una trilogia. Come scrittore, dovresti sempre pensare a ‘dove può andare la storia che vuoi raccontare, oltre le due ore? Dove altro può andare?’ Quindi ho sempre visto il primo film come qualcosa che porta a qualcosa di più grande.

Allora ho pensato: ‘abbiamo una certa quantità di personaggi che possiamo adattare, ma non possiamo permetterci il lusso di avere film individuali di tutti questi personaggi, così vengo catapultato direttamente nella modalità Avengers, che può essere divertente e anche una sfida. C’erano altri personaggi che non avrei potuto inserire nella storia. Quindi la questione è diventata un’altra: ‘bene, chi sono i grandi personaggi che vogliamo salvare?’ Perché anche tu, come scrittore, non vuoi usare tutto subito.