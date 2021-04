I Simpson: Julio sarà doppiato dall’attore gay Tony Rodriguez

I Simpson fanno di nuovo parlare di loro. Negli ultimi tempi la lunga serie sta facendo discutere perché sta cercando di fare molti cambiamenti in merito a diversità e inclusività dei suoi attori e doppiatori, per fare in modo che si adattino meglio ai personaggi che devono interpretare. L’ultima decisione a riguardo è stata quella di far doppiare il personaggio gay Julio ad un attore gay.

Molte delle discussioni dell’ultimo periodo riguardavano l’attore/doppiatore Hank Azaria, meglio conosciuto per aver doppiato Apu Nahasapeemapetilon, che ha deciso di scusarsi per il modo in cui ha doppiato il personaggio nella serie.

Azaria però prestava la voce a molti altri personaggi della serie, inclusa quella del parrucchiere di Marge, Julio, un uomo gay che ha frequentato Waylon Smithers. Il personaggio adesso sarà doppiato dall’attore gay Tony Rodriguez, che come Julio è gay e cubano.

L’attore ha debuttato nella serie a marzo, e ha pubblicato un post su Instagram dove esprimeva tutta la sua gioia per aver avuto il ruolo. Di seguito il post dell’attore:

Nell’ultimo periodo la serie ha fatto molti cambiamenti, un altro di questi degno di nota è stato che dopo trentuno anni, la storica voce originale del dottor Julius Hibbert dei Simpson, ovvero Harry Shearer, ha lasciato il posto ad un attore nero. L’attore che adesso darà la voce al personaggio sarà Kevin Michael Richardson.

Per quanto riguarda il personaggio di Apu invece le cose sono andate diversamente perchè il personaggio è stato criticato spesso negli ultimi anni a causa del doppiaggio controverso di Hank Azaria. L’attore alla fine si è dimesso dal ruolo proprio per le polemiche intorno al personaggio.

