Avengers: Jack Black entra nel MCU in un video

Jack Black è diventato di nuovo virale su internet con un video che lo vede vestire i panni di molti Avengers. Un filmato postato sul profilo ufficiale Instagram dall’attore e da vedere, anche solo per passare qualche attimo di assoluta spensieratezza e divertimento. Il video, meglio sottolinearlo, è volto a commemorare tutti gli sforzi americani in merito al vaccino e alla pandemia.

Noto per il suo grande senso dell’umorismo, che esprime attraverso le commedie, l’attore ha pensato bene di cavalcare l’onda del successo dell’MCU per travestirsi da Captain America e passare poi a Thor e ad altri Avenger. Tra l’altro, lo scorso anno lo stesso Black aveva rivelato che gli sapere piaciuto molto prendere parte a un film sugli Avengers:

Non ho alcuna idea in particolare. Credo di aver fatto già un cinecomic con il film Super Nacho. Questo perché Nacho indossa un costume e combatte il crimine. Penso perciò di essermi tolto questo prurito di dosso. Però, nel caso alla Marvel fossero interessati a far entrare Nacho negli Avengers, penso potrebbero trovarsi in squadra un fantastico componente aggiuntivo.

Il video parte da un’iniezione tramite lo schermo verde e da lì si trasforma nell’Avenger definitivo: Captain America, proprio a simboleggiare la grandezza degli Stati Uniti nella lotta contro il Covid.

Da Youtube a Twitter e oltre, Jack Black ha compiuto una transizione graduale verso la fama sui social media e la sua notorietà ha appena fatto un salto di qualità con il video che lo vede nelle vesti di Captain America, con tanto di scudo e maschera, per poi cambiare, seppure in parte, il look con il martello di Thor e in seguito indossando altri costumi (Spider-Man, per esempio).

Preferiamo non svelarvi tutti i particolari del video, ma nel complesso, conoscendo Jack Black e il suo modo di essere, possiamo dirvi che non resterete delusi. Ovviamente, è bene ricordare che a contraddistinguere da sempre l’attore è la sua ironia (e auto-ironia).

