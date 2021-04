Lily-Rose Depp: la sua carriera e le sue esperienze personali

Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp, ha rivelato come ha vissuto la sua fama come attrice e modella di successo, anche nei confronti delle vicende che hanno visto il padre come protagonista negli ultimi tempi.

La ventunenne è stata più recentemente protagonista di Voyagers e mentre promuoveva il thriller fantascientifico con Tye Sheridan, l’attrice ha parlato a ET Online di come gestisce le sue responsabilità e di come ha vissuto le sue esperienze di crescita sotto i riflettori:

Non puoi essere sempre perfetto. Nessuno è perfetto. Penso che sia normale. Penso però che sia importante avere la testa sulle spalle ed essere consapevoli di sé e non prendersi mai troppo sul serio per poter rimettere in discussione le proprie azioni.

Nel film di Lily-Rose Depp, interpreta una giovane donna che è a bordo di un’astronave in missione su un pianeta abitabile. Tuttavia, ci vorranno 86 anni prima che l’equipaggio ci arrivi, mettendo in discussione i loro compiti. La sfida del film si basa sul vedere se riusciranno ad adempiere alla missione o agiranno egoisticamente.

Lily-Rose Depp ha scelto di tenersi alla larga dai drammi di suo padre, ma non è contraria a lavorare di nuovo con lui sullo schermo se capitasse l’occasione. Nelle sue parole:

Mai dire mai. Questo però non è qualcosa che potrà accadere in un futuro recente. Quello che mi interessa è il tipo di personaggio de interpretare e la storia che si vuole raccontare. Anche il cast del film è molto importante e adoro lavorare con grandi attori.

Lily-Rose Depp si sta costruendo una discreta fama come attrice emergente ed ha il potenziale per avere una carriera di successo seguendo anche le orme del padre. Purtroppo, Johnny Depp ha perso il suo ruolo nei panni di Grindelwald in Animali fantastici 3 dopo aver perso un caso di diffamazione con il The Sun.