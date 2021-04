Fans Make The Movies: Netflix celebra gli Ikorodu Bois

Netflix con un video intitolato Fans Make The Movies vuole celebrare gli Ikorodu Bois, un gruppo di ragazzi nigeriani che rifanno i trailer dei loro film preferiti.

Fans Make The Movies è un nuovo video pubblicato da Netflix che celebra un gruppo di giovani ragazzi nigeriani, gli Ikorodu Bois. Questi ragazzi sono un gruppo di fratelli e un cugino di Lagos, in Nigeria, che nel tempo libero ricreano i trailer dei loro film preferiti. Il loro stile è allo stesso tempo affascinante e inimitabile: impiega un mix di ingegnoso fai-da-te e fantasia infantile per ricreare film a budget elevato con pochi soldi.

Il famoso gruppo composto da Muiz, 15 anni e Malik, 10 anni, e il loro cugino, Fawas Aina, 13 ha recentemente fatto notizia per essere stato nominato per i loro primi Nickelodeon Kiddies Choice Awards.

Il gruppo però ha attirato l’attenzione per la prima volta rifacendo il trailer di Extraction a giugno 2020. Non è chiaro se il video pubblicato da Netflix sia un teaser di un documentario o un video di semplice celebrazione, sappiamo però che la piattaforma ha regalato ai giovani influencer attrezzature per la produzione cinematografica nel 2020.

Ecco il video pubblicato da Netlfix:

I Bois hanno affascinato il mondo perché la loro passione per l’intrattenimento è contagiosa e ci ricordano quella sensazione che abbiamo provato quando ci siamo innamorati dei film da bambini.

Netflix ha voluto celebrare l’amore di tutti per i film, soprattuto visto che ci avviciniamo alla serata più importante per il cinema. I Bois incarnano una nuova generazione di fan del cinema globale e dimostrano che grandi storie possono provenire da qualsiasi luogo, ed essere amate ovunque. Di seguito uno dei video del loro profilo Instagram: