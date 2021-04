Bali, è stato ritrovato il relitto del sottomarino militare scomparso mercoledì

24—Apr—2021 / 11:40 AM

Le squadre di soccorso indonesiane hanno ritrovato ciò che resta del sottomarino di classe militare scomparso lo scorso mercoledì, al largo delle coste di Bali. Le ultime speranze erano svanite definitivamente questa notte, quando – anche ipotizzando che il veicolo si fosse inabissato ad una profondità sicura – era diventato ormai matematicamente evidente che le riserve d’ossigeno fossero esaurite da tempo.

Il sottomarino conteneva 53 membri dell’equipaggio. Non solo le limitate riserve d’ossigeno, ma anche il fatto che il sottomarino non fosse idoneo ad affrontare la pressione dell’acqua ad una profondità superiore ai 700 metri. Fin da subito le autorità avevano preso in considerazione l’ipotesi di un blackout, con conseguente perdita di controllo e inabissamento. La paura era che il sottomarino fosse stato schiacciato dalla pressione dell’acqua.

Nella giornata di ieri i soccorsi avevano individuato una perdita di carburante di proporzioni rilevanti nel punto in cui si presumeva fosse scomparso il veicolo, non troppo distante dal punto d’immersione del veicolo. Il relitto del sottomarino è stato ritrovato ad 800 metri di profondità. L’incidente non ha lasciato superstiti.

Il KRI Nanggala-402 era scomparso dei radar alle 4:30 della mattina dello scorso mercoledì, ore locali. Circa un’ora e mezza dalla richiesta di autorizzazione per procedere alle operazioni d’immersione. Il veicolo, di produzione tedesca, aveva ben 44 anni alle spalle.

Non si conoscono ancora con chiarezza le ragioni dietro all’incidente e alla scomparsa del sottomarino.