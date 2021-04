YouTube, ora si può cambiare il nome del canale senza modificare l’account Google

Ora i creator di YouTube potranno cambiare nome e foto profilo del proprio canale senza per forza mettere mano al proprio account Google.

YouTube sta rendendo molto più semplice e flessibile la possibilità di cambiare il nome e l’immagine di un canale, senza per forza di cose mettere mano all’account Google come accadeva in passato.

I creator, quindi, potranno da oggi cambiare nome e immagine del profilo sui loro canali e tali modifiche avranno appunto effetto solo sul loro profilo YouTube e non su quello Google. Fino ad ora, invece, i creator potevano cambiare il loro nome e la loro icona per l’intero account Google, quindi il loro nome su YouTube sarebbe stato lo stesso da cui inviavano le email di Gmail, ad esempio.

Una soluzione che in effetti impediva ai creator di poter lavorare e comunicare al di fuori del canale YouTube con il proprio nome.

Sia gli account personali che quelli del brand potranno usufruire di questa novità. Però c’è da pagare un “pegno”: i creator che sono in possesso di un badge di verifica lo perderanno se decideranno di cambiare il loro nome su YouTube. Per riaverlo dovranno fare nuovamente la domanda.