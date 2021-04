The Zombie King: arriva il DVD del film con Corey Feldman

Il film horror con Edward Furlong e Corey Feldman, intitolato The Zombie King, arriva in DVD.

Edward Furlong e Corey Feldman sono stati due simboli del cinema action e d’avventura degli anni Ottanta e Novanta, e diverso tempo fa i due si sono uniti per un film horror intitolato The Zombie King, di cui è stato da poco resa nota l’uscita del DVD, che avverrà a maggio.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Zombie King, in cui Feldman è il re degli zombie. Il lungometraggio Zombie King uscirà direttamente in DVD il 4 maggio 2021 grazie a Bayview Entertainment ed avrà un costo di 14,99 dollari.

La storia racconta di un uomo che, nel tentativo di far tornare in vita la moglie, chiama in causa il dio del male Kaifu, attraverso un rito Voodoo. Farà così un patto che finirà per portare il caos sulla Terra. L’uomo dovrà perciò vedersela con il re degli zombie, e si ritroverà a camminare su una Terra devastata. E con il mondo assediato dai morti viventi, solo una banda di disadattati riuscirà a combattere contro il re degli zombie.

Ricordiamo che Edward Furlong è stato il giovane protagonista di Terminator 2, il film cult di James Cameron, mentre Corey Feldman ha partecipato a film memorabili come I Goonies e Ragazzi Perduti.

