The Walking Dead: le riprese del film su Rick Grimes in primavera?

Andrew Lincoln ha annunciato che le riprese del film di The Walking Dead su Rick Grimes potrebbero iniziare in primavera.

Andrew Lincoln ha di recente parlato del possibile inizio delle riprese per il film di The Walking Dead dedicato al personaggio di Rick Grimes, e, secondo quanto ha riferito, non è ancora stata stabilita una data, ma la produzione potrebbe iniziare entro questa primavera.

Parlando a SFX Magazine l’attore ha detto:

Non sto partecipando ad alcuna produzione ora, sono ancora in lockdown. Però siamo entusiasti all’idea di poter iniziare i lavori, e intendiamo farlo nella prima data disponibile. Ci sono alcune discussioni sulla possibilità di partire durante il periodo di primavera. Non vedo l’ora d’indossare gli stivali da cowboy.

Secondo quanto rivelato diverso tempo fa, Andre Lincoln dovrebbe lavorare ad una trilogia dedicata al personaggio di Rick Grimes, che, nonostante non sia più presente nella serie TV di The Walking Dead, apparirà ancora grazie ad i lungometraggi.

Il film sarà R-Rated, e sarà ambientato circa 6 anni dopo l’ultima apparizione di Rick nella serie, prima di scomparire a bordo di un elicottero della Civic Republic Military nel 2018, e “probabilmente sarà un Rick molto diverso” rispetto a quello che il pubblico ha conosciuto. Scott Gimple ha anche descritto la pellicola come un “film pieno di zombi” e “adatto a tutti”, cioè sia al nuovo pubblico ​​del franchise che agli spettatori irriducibili di Walking Dead. Mentre Lincoln ha paragonato il ritorno di Rick al western Gli Spietati di e con Clint Eastwood, anch’esso classificato come R- Rated.