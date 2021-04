The Lincoln Lawyer: Jamie McShane e Reggie Lee nel cast

Per la serie TV di Netflix intitolata The Lincoln Lawyer si sono aggiunti al cast Jamie McShane e Reggie Lee.

Il cast della serie TV di Netflix dedicata a The Lincoln Lawyer si sta ampliando, considerando che sono stati annunciati anche gli ingressi di Jamie McShane e Reggie Lee. I due fino ad ora si sono visti in Bloodline (McShane) ed in All Rise (Lee).

McShane interpreterà il Detective Lee Lankford, un cinico veterano della polizia che lavora assieme a Maggie (Campbell), e che vive un rapporto non facile con Mickey Haller. Mentre Lee sarà Angelo Soto, un uomo d’affari che arriva a possedere delle strutture d’assistenza infermieristica, e che si ritrova ad essere investigato per possibili attività illegali.

La storia della serie si baserà sul secondo romanzo di Connelly dedicato al personaggio, che in Italia è stato intitolato La Lista, mentre in lingua originale ha il titolo The Brass Verdict. La serie sarà divisa in dieci episodi, ed a scriverla e produrla ci sarà David E. Kelley, mentre lo showrunner è Ted Humphrey, ed il personaggio protagonista Mickey Haller sarà interpretato da Manuel Garcia-Rulfo.

Il character al centro della storia è un avvocato idealista che gira per Los Angeles sulla sua Lincoln accettando di lavorare a casi di tutti i tipi.