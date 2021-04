SpaceX, CREW-2 ha rischiato un impatto con dei detriti

La ciurma CREW-2 ha vissuto qualche attimo di tensione, oggi, mentre era in rotta per la International Space Station (ISS). Un oggetto “non identificato”, probabilmente un detrito, si è avvicinato pericolosamente all’orbita del veicolo Crew Dragon di SpaceX, quanto basta a spingere gli astronauti a prepararsi al peggio.

L’ostacolo è stato un ospite inatteso e tutt’altro che gradito. Lo si è notato con poco preavviso e, non avendo materialmente il tempo di intavolare una manovra evasiva, il comando centrale ha istruito gli astronauti perché indossassero le proprie tute, in vista di un possibile impatto.

I detriti, alla fine, sono passati a circa 45 chilometri dalla capsula, distanza che certamente ha preoccupato la base di SpaceX, ma che infine non ha costituito alcun pericolo concreto per la ciurma.

The closest contact is coming up at 1:43pm EDT. An avoidance maneuver of the Crew Dragon is not being performed currently. The occupants however are donning their space suit out of an abundance of caution. No word as to what the conjunction could be with.https://t.co/DLyy3L8G8e https://t.co/cFFlKLQ2m5

— Jamie Groh, M. Ed. (@AlteredJamie) April 23, 2021