PlayStation Now, arriva il supporto al full HD

Su PlayStation Now arriverà presto il supporto alla risoluzione full HD, ma non per tutti i titoli.

A partire da questa settimana, Sony inizierà a implementare il supporto alla risoluzione full HD 1080p per il suo servizio di cloud gaming PlayStation Now.

Il lancio ufficiale avverrà nelle prossime settimane in Europa, Stati Uniti d’America, Canada e Giappone, dove PlayStation Now è disponibile, ha fatto sapere la società in un tweet.

Ricordiamo che fino ad oggi la piattaforma per il gaming in streaming targata Sony non superava la risoluzione HD 720p.

Una limitazione che poneva PlayStation Now molto indietro rispetto ai concorrenti come Stadia, capace di riprodurre lo streaming dei videogiochi non solo a 1080p ma persino a 4K (dove ovviamente la connessione lo permette).

Nel suo messaggio, Sony ha specificato che la funzione sarà disponibile sui “giochi compatibili con 1080p”. Non è ancora chiarissimo il significato di questa dichiarazione e quindi quali titoli saranno giocabili in full HD.

Nel frattempo, restando in tema PlayStation, è importantissima la notizia di pochi giorni fa secondo la quale Sony – ascoltando il malumore della community – ha deciso di non chiudere il PlayStation Store di PS3 e PlayStation Vita.