Muppet Man: Disney è al lavoro sul biopic di Jim Henson

Disney e The Jim Henson Company sono al lavoro sul biopic dedicato all’inventore dei Muppets. Il film si intitolerà Muppet Man e racconterà dei tentativi di Jim Henson di convincere le emittenti televisive di quale grande idea fosse The Muppet Show. Inoltre svelerà il lavoro fatto per portare sul piccolo schermo personaggi che sono diventati cult e un punto fermo della commedia.

A sceneggiare Muppet Man sarà Michael Mitnick, noto per aver scritto The Current War, The Giver e Vinyl, il quale sta riscriveno lo script precedente ad opera di Aaron e Jordan Kandell. Al momento non è stato rivelato quando il progetto entrerà in produzione, il cast ed il regista. L’unica certezza al momento è che a produrre sarà Lisa Henson, figlia dell’inventore dei Muppets, Sesame Street e Fraggle Rock.

Artista, inventore, fumettista e cineasta, Jim Henson è noto anche per aver diretto i cult Dark Crystal, insieme a Frank Oz, e Labyrinth – Dove tutto è possibile, che vedeva protagonisti il Duca Bianco David Bowie e Jenniffer Connelly.