Mortal Kombat: ci potrebbero essere altri quattro film

Joe Taslim ha dichiarato di aver firmato un contratto che lo porterà ad essere Sub-Zero in altri quattro film su Mortal Kombat.

Negli Stati Uniti esce oggi, 23 aprile, il lungometraggio dedicato a Mortal Kombat, e, nel frattempo, è trapelata online la notizia che Joe Taslim, che interpretato il personaggio di Sub-Zero nel film reboot, sarà ancora nei panni del personaggio per altri sequel, e che si potrebbe arrivare fino ad altri quattro film su Mortal Kombat.

A rivelarlo è stato lo stesso Joe Taslim parlando a Variety, sito a cui ha detto che avrebbe un contratto per altri “quattro film” nei panni del personaggio di Mortal Kombat. Ovviamente Taslim ha aggiunto che “se questo Mortal Kombat farà successo probabilmente ne faremo degli altri”. Come è solito in questi casi è tutto vincolato dall’esito del lungometraggio a livello d’incassi e consensi.

Il film, che in Italia non ha ancora una data di uscita, vede i migliori lottatori della Terra affrontare i guerrieri di Outworld nel torneo Mortal Kombat, che deciderà il destino dei due regni. A dirigere il reboot cinematografico del franchise ispirato al noto videogioco è Simon McQuoid.

Protagonisti sono Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han e Sub-Zero) e Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi e Scorpion). Insieme a loro, Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena), Matilda Kimber (la giovane Emily) e Laura Brent, che interpreta la giovane Allison.