Jurassic World: Camp Cretaceous 3 – il trailer della serie

Netflix ha pubblicato il trailer di Jurassic World: Camp cretaceous 3, conosciuto anche come Le Nuove Avventure, in uscita a maggio.

Il prossimo mese su Netflix arriverà Jurassic World: Camp Cretaceous 3 (conosciuto anche come Jurassic World: Le nuove Avventure), la terza stagione della serie animata ambientata nell’universo narrativo di Jurassic Park. Netflix e DreamWorks hanno rivelato il trailer di Jurassic World: Camp Cretaceous 3.

Qui sotto potete vedere il trailer di Jurassic World: Camp Cretacous 3.

La serie seguirà un gruppo di sei adolescenti scelti per un’esperienza unica e avventurosa sull’isola Nublar. Ma con i dinosauri che invaderanno il campo i camper saranno bloccati. Impossibilitati a mettersi in contatto con il mondo esterno i ragazzi dovranno farsi forza a vicenda per sopravvivere. A fare da showrunner e produttori esecutivi ci saranno Scott Kreamer (Pinky Malinky) e Aaron Hammersley (Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness).

Gli altri produttori esecutivi saranno Steven Spielberg, Frank Marshall, e Colin Trevorrow. Le voci principali in lingua originale nella serie animata saranno quelle di: Paul-Mikél Williams (Westworld) che farà “Darius,” Jenna Ortega (You) che interpreterà “Brooklynn,” Ryan Potter (Titans) sarà “Kenji,” Raini Rodriguez (Austin & Ally) farà “Sammy,” Sean Giambrone (The Goldbergs) sarà “Ben” e Kausar Mohammed (Silicon Valley) farà “Yaz.”

L’uscita della serie è prevista per il 21 maggio.