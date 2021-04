Halston: Ewan McGregor protagonista della serie Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita per la nuova serie limitata Halston, con Ewan McGregor come protagonista. La serie parlerà della storia dell’iconico stilista Roy Halston Frowick. Halston debutterà su Netflix il 14 maggio.

Oltre a McGregor nei panni di Halston, la serie vedrà anche Krysta Rodriguez nei panni di Liza Minnelli, Rebecca Dayan nei panni di Elsa Peretti, Bill Pullman nei panni di David Mahoney, Gian Franco Rodriguez nei panni di Victor Hugo, David Pittu nei panni di Joe Eula, Sullivan Jones nei panni di Ed Austin, Rory Culkin come Joel Schumacher, Kelly Bishop come Eleanor Lambert e Vera Farmiga come Adele.

Halston è basato sul libro Simply Halston di Steven Gaines ed è scritto dal drammaturgo Sharr White. Halson è diretto da Daniel Minahan, che ha diretto Deadwood: The Movie, e ha lavorato a American Crime Story, Game of Thrones e Six Feet Under. La miniserie è anche prodotta da American Horror Story e dal creatore di Hollywood Ryan Murphy. Halston arriverà su Netflix il 14 maggio.

Ecco la sinossi ufficiale: la serie limitata segue il leggendario stilista di moda (Ewan McGregor), mentre fa leva sul suo unico nome inventato in un impero mondiale della moda che è sinonimo di lusso, sesso, status e fama, definendo letteralmente l’era in cui vive, gli anni ’70 e ’80 New York – fino a quando un’acquisizione ostile non lo costringe a combattere per il controllo del suo bene più prezioso, il suo stesso nome.

La serie è prodotta da Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Eric Kovtun, Sharr White e Christine Vachon e Pamela Koffler di Killer Films. Minahan è anche il regista della serie.

Potrebbe interessare: