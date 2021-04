Werewolves Within: teaser trailer e poster del film basato sul videogioco Ubisoft

IFC Films ha reso disponibili il primo teaser trailer ed i poster di Werewolves Within, horror comedy basata sull’omonimo videogioco Ubisoft che verrà presentato alla prossima edizione del Tribeca Film Festival a giugno.

La storia è ambientata nella città di Beaverfield, dove la comunità è divisa riguardo la proposta di un gasdotto. Come se non bastasse sulla città si abbatte una tempesta di neve che intrappola i suoi residenti insieme all’interno della locanda locale. Qui la guardia forestale Finn, appena arrivata, e l’impiegata postale Cecily cercano di mantenere la pace e di scoprire la verità dietro una misteriosa creatura che ha iniziato a terrorizzare la comunità.

Werewolves Within è sceneggiato da Mishna Wolff e diretto da Josh Ruben. Protagonisti sono Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Harvey Guillén, Rebecca Henderson, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins e Glenn Fleshler.

Riguardo il progetto il regista ha dichiarato:

Sono cresciuto vicino alla stessa piccola città dove abbiamo girato Werewolves Within. Da bambino inventavo storie di mostri, correndo per i boschi, fingendo di essere il capo Brody, combattendo le creature nella boscaglia (I LOVED Jaws – diavolo, amavo l’orrore). Quell’esperienza nella mia città natale, in cui i vicini sapevano tutto di te (che ti piacesse o meno) è quello che rende i lupi mannari così personali. Ma, per quanto ami il genere horror, niente mi spaventa più delle persone. E per quanto questo film sia un omaggio al mio amore per Hot Fuzz, i fratelli Coen e Arachnophobia, parla anche del mostro che c’è in tutti noi. Questo film è un tributo a quelli di noi che sono convinti che il bene vinca sul male e che essere buoni è la migliore arma di cui disponiamo, contro pistole, coltelli e artigli… A volte basta essere un buon vicino, non importa quanto siano cattive le persone.