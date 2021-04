The Conjuring 3: il trailer del film horror

Dopo che era stato annunciato un giorno fa, puntualmente è stato pubblicato il trailer dedicato a The Conjuring 3, il film della saga creata da James Wan che rimetterà al centro dell’attenzione i coniugi Warren, con alla regia Michael Chaves.

Qui sotto trovate il trailer di The Conjuring 3.

Il nuovo film prende ispirazione dal caso reale di Arne Cheyenne Jackson, un uomo che ha usato la possessione demoniaca come difesa legale durante il suo processo per omicidio colposo. Il processo ad Arne Cheyenne Johnson, questo è stato un caso di fama internazionale, è stata la prima volta nella storia del diritto negli Stati Uniti che quel demonio ha usato la possessione come motivo per commettere omicidio colposo.

David Leslie e Johnson-McGoldrick hanno scritto la sceneggiatura del film da una storia che hanno sviluppato con Wan. Michael Chaves è il regista. Oltre a Patrick Wilson e Vera Farmiga, il sequel vede anche Ruairi O’Connor nei panni di Arne Cheyenne Johnson, Sarah Catherine Hook nei panni di Debbie Glatzel e Julian Hilliard nel ruolo di David Glatzel.

Il nuovo film uscirà nelle sale cinematografiche e su HBO Max il 4 giugno 2021.