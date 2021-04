Ted Lasso: il teaser trailer della seconda stagione

Apple TV + ha rilasciato il teaser trailer della seconda stagione di Ted Lasso, la serie tv comedy con protagonista Jason Sudeikis e la cui uscita in streaming – come annunciato un paio di giorni fa dal servizio – è fissata per il prossimo 23 luglio 2021.

La serie tv è basata sul medesimo personaggio che Jason Sudeikis ha interpretato per la prima volta in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports e andate in onda nel 2013. L’attore interpreta un allenatore di football del college del Kansas, assunto per allenare una squadra di calcio professionista in Inghilterra, nonostante non abbia esperienza come allenatore.

Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed sono co-protagonisti della serie tv di Apple TV +, insieme alla new entry Sarah Niles. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione pochi giorni dopo l’uscita della prima, lo scorso agosto 2020, ed è già in programma anche una terza stagione.

Dopo aver visto il teaser trailer della seconda stagione di Ted Lasso, vi ricordiamo che Jason Sudeikis ha ottenuto più riconoscimenti per il ruolo, come uno Screen Actors Guild Award per la migliore interpretazione maschile in una serie comica e un Golden Globe come Miglior Attore Comico. La serie Ted Lasso invece ha ottenuto due Writers Guild Awards per la Migliore Nuova Serie e la Migliore Serie Comica e una nomination dalla Producers Guild of America per la Serie Comica.

Potrebbe interessare: